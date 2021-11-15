«Настоящие люди»: выбираем героев по поступкам

Премия Радио «Комсомольская правда» достанется настоящим людям!

«Настоящие люди» - это конкурс социально значимых поступков, совершаемых жителями Краснодарского края. «КП» - Кубань» решила рассказать о неравнодушных людях, которыми движет благородная цель: помочь тем, кто попал в беду. Истории наших героев уникальны, но всех их объединяет одно - творить добрые дела может каждый.

Мы рассказывали о них на радио, показывали на сайте и в газете. А теперь уверена - о настоящих людях должна узнать вся Кубань.

В начале декабря в эфире радио "КП"-Краснодар" в трехчасовом марафоне мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов. Об итогах премии вы узнаете 1 декабря - имена «Настоящих людей» прозвучат в 17:00. Герой получит призвание и награды от «КП», а также наших партнеров.

Генеральный партнер премии «Настоящие люди» - Газпромбанк.