По курортам Кубани пройдут инфотуры

На курорты региона зовут туристов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края продолжают рекламировать региональные курорты. Ознакомительные презентации прошли в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Как объяснили в администрации Кубани, эти два города были выбраны не случайно.

- Из этих крупных городов осуществляются регулярные рейсы в Сочи и Краснодар, а в межсезонье оба города свяжет прямое авиасообщение с Анапой. Наибольший интерес у туроператоров вызвали винные экскурсии, возможности организации детского отдыха, а также программы пост-ковидного восстановления, - рассказали в краевой администрации.

Услуги реабилитации организма после перенесенного коронавируса предлагают в 53 санатория региона. Презентации краснодарского края посетили представители более 50 туристических компаний. Детальное знакомство с курортными возможностями края состоится в инфотурах, которые пройдут в конце осени.