Прыжок автомобиля через трамвайные линии шокировал краснодарцев

Не рекомендуем повторять этот трюк. Фото: скриншот с видео

Необычную манеру вождения зафиксировал житель Краснодара. Мужчина двигался по улице Калинина. На пересечении с Котовского наперерез ему в буквальном смысле слова вылетело авто. Этот полет попал на видеорегистратор и ролик также быстро разлетелся по городским пабликам.

На кадрах видно, что машина переезжает трамвайные пути, взмывает вверх и через несколько метров приземляется. Как сообщил очевидец рискованного трюка, на этом месте действительно есть своеобразный трамплин, который можно использовать для разгона.

Однако ранее здесь каскадеров замечено не было, так, по правилам ПДД, перед трамвайным переездом следует сбросить скорость и убедиться в отсутствии движущихся составах. Ничего этого водитель летающего авто не проделал. В региональной ГИБДД в его действиях нарушений не увидели.