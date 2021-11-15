В Белореченске под поезд попала неизвестная женщина

В Белореченске попала под поезд женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе железнодорожной станции Белореченская под грузовой поезд попала женщина, личность которой сейчас пытаются установить полицейские. Как сообщили в дежурной части Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, сообщение о ЧП поступило в ночь на 14 ноября. Машинист грузового состава пытался предотвратить трагедию, но не смог избежать столкновения с женщиной.

- Установлено, что женщина двигалась вдоль железнодорожного полотна в опасной близости к составу, не соблюдала безопасную дистанцию. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но наезда избежать не удалось, - рассказали подробности в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

С многочисленными травмами пострадавшую доставили в местную больницу. Сейчас она находится в реанимации в бессознательном состоянии. Транспортные полицейские пытаются разыскать родных женщины, однако сделать это сложно, так как при ней не было документов.

Приметы: на вид не более 45 лет, средний рост, стройного телосложения, стрижка короткая. Была одета в темно-красные в белый горошек брюки и в куртку черного цвета. Если вы располагаете какой-либо информацией о пострадавшей, просьба сообщить в дежурную часть по телефону 8-861-55-236-98.