В Туапсинском районе в аварии погибла четырехлетняя девочка

В ДТП погиб ребенок и еще двое получили травмы. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарском краю

В Туапсинском районе авария унесла жизнь четырехлетнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 15 ноября.

- Водитель автомобиля ВАЗ 2112 при осуществлении выезда с прилегающей территории на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Skoda Octavia, в результате чего произошло столкновение, - сообщили подробности трагедии в региональном ГУ МВД РФ.

Отечественной легковушкой управляла 36-летняя женщина. Вместе с ней ехали трое ее детей. Девочка 2017 года рождения скончалась на месте от полученных травм, двое других несовершеннолетних 2016 года рождения доставлены в больницу и находятся сейчас под наблюдением врачей. Вместе с ними госпитализирована и мать.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего