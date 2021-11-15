Краснодарская голболистка стала чемпионкой Европы

Голболисты играют в специальных масках, чтобы все сравнять возможности всех участников. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Турции завершился чемпионат Европу по голболу – игре среди слепых и слабовидящих. В континентальных состязаниях приняла участие национальная сборная России, в состав которой была отобрана кубанская спортсменка. Заслуженный мастер спорта Ирина Арестова - воспитанница краевого Центра параолимпийской подготовки. Также в составе российской сборной Арестова дошла до финала 16 летних Параолимпийских игр 2020 года.

– Поздравляю нашу спортсменку с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы по голболу. Это популярный в регионе параолимпийский вид спорта. Им занимаются почти 100 человек, из которых 13 входят в спортивную сборную команду Краснодарского края. 8 являются членами сборной России, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Голбол - спортивная игра. По правилам команда из трех человек в светонепроницаемых очках должна забросить специальный мяч с колокольчиком в ворота соперника.