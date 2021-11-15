Депутат Госдумы Евгений Первышов прокомментировал предварительные итоги переписи населения

Бывший мэр Краснодара поздравил город с окончанием переписи населения. Фото: PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Государственной Думы Евгений Первышов в соцсетях прокомментировал предварительные итоги Всероссийской переписи населения. Первышов назвал прошедшую кампанию одним из важнейших событий в жизни города. От результатов которого теперь зависит будущее столицы региона на ближайшую десятилетку.

- Можно с уверенностью сказать, что Краснодар официально подтвердит статус миллионника, который мы зафиксировали ещё в 2018 году. Однако точные цифры назовёт только Росстат - после того, как специалисты проверят и обработают все данные, - написал Евгений Первышов в своих соцсетях.

При этом он отметил, что современные города-миллионники лишены дотаций, как это было в Советском Союзе, но знание, какое количество жителей проживает в мегаполисе, поможет более точно проектировать новые микрорайоны и закладывать необходимое количество социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник и участковых пунктов полиции.