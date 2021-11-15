Изобретатель из Краснодара попытался сжечь автомобиль

"Безумный Макс" по-краснодарски. Фото: скриншот

Краснодарский автомеханик Ваган Микаэлян ведет блог, посвященный кастомизации отечественных легковушек. Одна из последних работ изобретателя – шестерка со встроенными в фары огнеметами. По словам Ваги Адреналина, так называют механика в соцсетях, это первая подобная машина в мире. На днях молодой человек провел очередные испытания огнедышащей «шахи».

- На самом деле там температура очень высокая. На видео хорошо видно, что я не боюсь температуры, - заинтриговал Микаэлян своих подписчиков.

По задумке, через пламя, вырывающееся из фар автомобиля, должно проехать авто. В жертву решили принести очередной ВАЗ-2106. Подопытная шестерка сделала несколько кругов, изрядно закоптилась, но осталась цела, задымился только воздушный фильтр. Не пострадал и водитель за рулем машины, хотя на нем не было огнезащитной экипировки. Идем дальше, впереди нас ждет много чего интересное, - подытожил свое видео Микаэлян.