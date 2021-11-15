В Новороссийске выбирают самую плохую маршрутку

У новороссийцев есть возможность пожаловаться на работу общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новороссийский центр управления решил провести опрос жителей города и обратился к ним в официальном аккаунте с просьбой написать, какой именно городской маршрут вызывает больше всего раздражения. Горожане с удовольствием откликнулись на просьбу и составили свой антирейтинг новороссийских перевозчиков.

- 18 маршрутка — водители, чаще всего, хорошие, спокойные, но приезжают, как минимум, раз в 20 минут, а вечером вовсе все час, полтора, притом полные. 25 маршрутка — раз в 1,5 часа минимум, уехать из Гайдука сразу в 9 мкрн или в Мефодиевку невозможно, приходится тратить больше денег и времени на пересадки, - люди оставляли под постом в аккаунте замечания и пожелания, как можно усовершенствовать работу маршруток.

За несколько часов публикацию оценили более тысячи пользователей и оставили две с лишними сотни комментариев. Как пообещали в муниципальном центре управления, все записи будут проанализированы, а негативные моменты в работе новороссийских маршрутчиков исправлены.