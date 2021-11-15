Более полумиллиона краснодарцев прошли вакцинацию

В Краснодаре выросли темпы вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 500 тысяч жителей краевого центра прошли вакцинацию. Почти 24 тысячи из них сделали это повторно, так как срок действия первого курса уже закончился. Медики заявляют, что массовая вакцинация поможет предотвратить мутацию.

- Мы лишим инфекцию возможности мутировать, а значит, весной мы увидим меньше новых штаммов. Без прививок не удастся сформировать коллективный иммунитет, а это основное оружие в борьбе с COVID-19, - рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Сделать прививку против коронавирусной инфекции можно в любом из 60 пунктов вакцинации, которые работают в краевом центре. Как заверили в минздраве региона, все прививочные кабинеты в полном объеме снабжены вакцинами. Также медики отметили рост вакцинации среди жителей Краснодара. В последние дни прививку от коронавирусной инфекции делают более трех тысяч человек ежедневно.