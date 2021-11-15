Узнали, где будут отключения света в Сочи 16 ноября 2021

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи вводятся временные ограничения подачи электроэнергии. Причина – ремонтные профилактические работы на линиях электропередач, которые нельзя отложить.

Рано утром выключат свет в Адлерском районе. Смириться с этим придется жителям улиц Подольская, Светогорская, Свердлова, Лавровая, Попова, Витебская, Рижская, Владимировская, Энергетиков, Петропавловская, а также обитателем переулка Ереванский, района Птицефабрики и садового товарищества «Золотой гребешок»,

Прекратят подачу электроэнергии из-за профилактических работ на электрооборудовании и в Хостинском районе. Предупреждены жители улиц Джапаридзе, Пятигорская, Земнухова, садовых товариществ «Заполярник» и «Янтарь».

В Центральном районе под ограничения попадут не только владельцы квартир в многоэтажках, но и обитатели отелей. С неудобствами столкнутся постояльцы гостиницы «Магнолия», а также проживающие на улицах Роз, Горького, Северная, Курортный проспект, Яблочная, Фадеева и переулков Виноградный, Теневой, Партизанский и Плеханова.

В Лазаревском районе день также начнется с веерных отключений. Не будет электроэнергии в течении нескольких часов в жилищно-строительном кооперативе «Коралл Хаус».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.