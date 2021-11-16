За всю историю существования аэропорт Геленджик впервые обслужил 1 млн пассажиров за год

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

15 ноября аэропорт Геленджика впервые за всю историю своего существования зафиксировал рекорд в один миллион обслуженных пассажиров с начала года.

- Юбилейным пассажиром аэропорта стала Наталья Агапова. Она вылетала из курортного города в Москву, а далее в Сургут. Наталье вручили сертификат на бесплатный перелет в обе стороны по любому из маршрутов страны, - отметили в пресс-службе аэропорта.

- Для нас 1 млн – это значимый рубеж. Эти цифры подтверждают, что перелеты в Геленджик пользуются спросом. Кроме того, эта цифра еще раз подтверждает важность и своевременность строительства нового терминала аэропорта, который примет своих первых пассажиров уже в первом квартале следующего года, — сказал генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 10-миллионый рубеж пассажиропотока преодолел аэропорт Сочи. В ноябре воздушная гавань побила четвертый за 2021 год рекорд. Наиболее популярными внутренними направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.