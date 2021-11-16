Ураган обрушится на побережье Краснодарского края 16 ноября

Дуть будет от Анапы до Магри

Ураганный ветер спрогнозировали на побережье Краснодарского края. Синоптики предупредили, что порывы будут ломать деревья и сносить ограждения. Жителям и гостям посоветовали без надобности не выходить из дома и быть очень осторожными.

- В течение суток 16 ноября на участке от Анапы до Магри ожидается ураган с порывами 33-38 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильный ветер накроет Анапу, Новороссийск, Геленджик, Туапсинский район и часть Сочи.

По краю ночью ожидается похолодание. Морозить в регионе будет до - 8. В Краснодаре столбики на термометрах опустятся до -2.