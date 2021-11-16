Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 5:39

Ураган обрушится на побережье Краснодарского края 16 ноября

Об этом предупредили синоптики
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дуть будет от Анапы до Магри

Дуть будет от Анапы до Магри

Ураганный ветер спрогнозировали на побережье Краснодарского края. Синоптики предупредили, что порывы будут ломать деревья и сносить ограждения. Жителям и гостям посоветовали без надобности не выходить из дома и быть очень осторожными.

- В течение суток 16 ноября на участке от Анапы до Магри ожидается ураган с порывами 33-38 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильный ветер накроет Анапу, Новороссийск, Геленджик, Туапсинский район и часть Сочи.

По краю ночью ожидается похолодание. Морозить в регионе будет до - 8. В Краснодаре столбики на термометрах опустятся до -2.