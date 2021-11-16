В Краснодаре за взятку осудили бывшего сотрудника таможенного поста Адлера

Фото: пресс-службы ЮТУ

В Краснодаре осудили бывшего ведущего инспектора таможенного поста МАПП Адлер. Он получил 30 тысяч рублей за непроведение таможенного контроля и беспрепятственный пропуск через границу.

- Мужчине дали три года исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в системе государственной службы и государственного управления на срок три года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного таможенного управления.

Ранее его задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни с поличным.