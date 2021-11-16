На Кубани поезд снес легковушку, которая стояла в колее железной дороги

Фото: пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

Трагедия случилась в ночь на 16 ноября на железнодорожном перегоне Орловка Кубанская- Староминская, что в Староминском районе. Поезд снес легковушку вместе с женщиной-водителем. Пострадавшая скончалась от травм на месте аварии.

- Пассажирский поезд Самара - Адлер протаранил легковой автомобиль ВАЗ-2112. Машинист подал звуковой и световой сигнал, применено экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 26-летняя жительница Кущевского района, погибла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.