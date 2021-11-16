К 9 годам колонии приговорили жителя Горячего ключа, более 8 лет назад убившего таксиста

Виновника осудили

Приговор за убийство 8-летней давности вынесли накануне жителю Горячего Ключа. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в декабре 2012 местный житель 33-летний Глеб Кибальник ехал со старшим братом в такси из Энема в Горячий Ключ. Между водителем и родственником обвиненного возник конфликт – пассажиры не желали оплачивать поездку. Таксист остановил машину, а разбирательство продолжилось на улице. Тогда Кибальник несколько раз ударил водителя, а позже, догоняя мужчину, нанес ранения ножом. Потерпевший от полученных травм скончался.

В это время обвиненный сообщил брату об убийстве: тот помог родственнику скрыть следы преступления. Они сожгли автомобиль и скрылись с места преступления.

- Приговором суда Глебу Кибальнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, -говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю