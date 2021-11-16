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Общество16 ноября 2021 9:35

Пятизвездочные отели международных брендов откроют в Анапе

Накануне подписано соглашение об открытии двух гостиниц на курорте
Светлана ОВДЕЙ
Подписано соглашение об открытии двух гостиниц на курорте

Подписано соглашение об открытии двух гостиниц на курорте

Пятизвездочные отели международных брендов откроют в Анапе. Накануне подписано соглашение об открытии двух гостиниц на курорте.

Так, договор на использование брендов международного оператора Accor подписали гендиректор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф и инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев.

Гостиница Great Eight на 354 номера примет гостей под брендом Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5 в 2022 году. А в 2024-2025 году завершится строительство отеля на 210 номеров Swissotel Resort Anapa Miracleon Beach 5.

– В регионе уже работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд, 40 из них – под брендами международных сетей, но мы по-прежнему остро нуждаемся в современных комплексах. Новые гостиницы помогут обеспечить качественном и комфортном отдыхе, создадут здоровую конкуренцию, станут стимулом для развития всего направления, – отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, на Кубани расположено 10 сетевых отелей мировых брендов , управляемых оператором Accor, 9 из которых в Сочи и 1 – в Краснодаре. Общее количество номеров – почти 1400.