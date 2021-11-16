Подписано соглашение об открытии двух гостиниц на курорте

Пятизвездочные отели международных брендов откроют в Анапе. Накануне подписано соглашение об открытии двух гостиниц на курорте.

Так, договор на использование брендов международного оператора Accor подписали гендиректор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф и инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев.

Гостиница Great Eight на 354 номера примет гостей под брендом Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5 в 2022 году. А в 2024-2025 году завершится строительство отеля на 210 номеров Swissotel Resort Anapa Miracleon Beach 5.

– В регионе уже работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд, 40 из них – под брендами международных сетей, но мы по-прежнему остро нуждаемся в современных комплексах. Новые гостиницы помогут обеспечить качественном и комфортном отдыхе, создадут здоровую конкуренцию, станут стимулом для развития всего направления, – отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, на Кубани расположено 10 сетевых отелей мировых брендов , управляемых оператором Accor, 9 из которых в Сочи и 1 – в Краснодаре. Общее количество номеров – почти 1400.