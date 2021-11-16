Жителя Кубани приговорили к двум годам лишения свободы за незаконную врезку в газопровод

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

Житель одного из домов Славянского района в 2018 году был отключен от газораспределительной сети за неуплату долгов. Но владелец произвел самовольную врезку в газопровод. После этого преступник незаконно пользовался голубым топливом, причинив ущерб компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» на более 112 тысяч рублей.

По факту расследования уголовного дела суд назначил мужчине два года лишения свободы условно. А еще обязал возместить поставщику газа все убытки.

- Всего с начала 2021 года сотрудники газовой компании выявили более 90 фактов нарушений потребления и учета газа, - сообщают в «Газпром межрегионгаз Краснодар». - По выявленным фактам направлены заявления в правоохранительные органы, возбуждено 84 производства.

Всех виновных привлекут к уголовной, а также материальной ответственности через суд.

- Декриминализация пользования газом является одним из приоритетных направлений в деятельности компании «Газпром межрегионгаз Краснодар», поскольку от этого зависит не только сохранность имущества и бесперебойное газоснабжение добросовестных потребителей, но, в первую очередь, здоровье и жизнь граждан, - уточняют в компании.