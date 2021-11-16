Водитель легковушки погиб в ДТП с КАМазом в Туапсинском районе Кубани

Проводится проверка. Фото: Tuapse_com

Смертельное ДТП произошло накануне в Туапсинском районе Кубани. В поселке Небуг КАМаз столкнулся с легковушкой, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, водитель КАМаза не уступил дорогу иномарке Land Cruiser Prado. В результате произошло столкновение.

- 47-летний водитель легкового авто от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что 4-летняя девочка погибла в аварии в Туапсинском районе.