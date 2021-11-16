На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 636 человек, в том числе 47 детей

Последние данные по коронавирусу

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболели 636 человек, в том числе 47 детей. Самому младшему пациенту 2 месяца, самому старшему – 95 лет, сообщает краевой оперативный штаб.

Так, в Краснодаре заболели 236 человек, в Сочи – 68, в Новороссийске – 37. 25 новых пациентов - в Крымском районе, по 22 - в Геленджике и Кореновском муниципалитете. В Брюховецком районе – 21 новый случай, в Курганинском – 20, в Абинском – 19, в Туапсинском – 17, в Северском – 16, в Анапе и Ейском районе – по 15, в Динском и Тимашевском районах – по 12.

- По 9 новых положительных тестов - В Ленинградском, Староминском и Славянском районах, 8 – в Тбилисском, 6 - в Армавире, по 5 - в Каневском и Новопокровском районах, 4 - в Приморско-Ахтарском, по 3 - в Кавказском, Краснармейском, Успенском и Усть-Лабинском районах. В Горячем Ключе, Белоглинском, Белореченском районах – по 2 новых случая заболевания, в Калининском, Крыловском, Лабинском, Отрадненском, Тихорецком, Гулькевичском районах – по 1, - сообщают в оперштабе края.

Всего за сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончались 53 пациента. На аппаратах ИВЛ остаются 116 человек, 7 – на ЭКМО.