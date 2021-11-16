Жительница Сочи убила мужа за то, что он хотел расстаться с ней

Расследование продолжается

Фигуранткой уголовного дела об убийстве стала жительница Сочи. Женщина расправилась с мужем за то, что он хотел расстаться с ней, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, накануне супруги выпивали в съемном жилье по улице Ленина в Сочи. Во время этого мужчина сообщил жене о том, что хочет расстаться с ней. Завязалась ссора, в ходе которой женщина схватила нож и несколько раз ударила им супруга. Ранения оказались смертельными.

- Обвиняемая задержана, вскоре будет рассмотрена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.