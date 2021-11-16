Без воды остались жители более 40 улиц Сочи

Идут восстановительные работы

Без воды остаются жители более 40 улиц Сочи. Причина отключения – проведение аварийных работ на магистральном водоводе, сообщает городской водоканал.

Так, специалисты проводят ремонт на водоводе Головинского участка – здесь обнаружена поломка, в частности, неисправность арматуры, отвечающей за подачу и перекрытие воды.

- Жители более 40 улиц в поселках Лоо и Горное Лоо могут испытывать временные перебои с водоснабжением. Все социально важные объекты района, в том числе предприятия ЖКХ заблаговременно предупреждены о необходимости проведения работ на водоводе, завершить которые запланировано к 16:00, - сообщает водоканал Сочи.