Воду отключать не будут

Новые сети водоснабжения построят по улице Зиповской Краснодара. В связи с работами будет ограничено движение транспорта по одной полосе на участке от улицы Российской до улицы Московской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отключение воды не планируется – работы проведут закрытым способом с помощью горизонтального бурения. Всего на участке проложат сети протяженностью почти 3 километра, в течение двух месяцев запланировано уложить 1180 метров труб диаметром 315 миллиметров и 1730 метров - диаметром 160 мм.