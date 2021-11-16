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Общество16 ноября 2021 10:31

Новые сети водоснабжения построят по улице Зиповской Краснодара

Отключение воды не запланировано, ограничения ожидают только водителей
Светлана ОВДЕЙ
Воду отключать не будут

Воду отключать не будут

Новые сети водоснабжения построят по улице Зиповской Краснодара. В связи с работами будет ограничено движение транспорта по одной полосе на участке от улицы Российской до улицы Московской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отключение воды не планируется – работы проведут закрытым способом с помощью горизонтального бурения. Всего на участке проложат сети протяженностью почти 3 километра, в течение двух месяцев запланировано уложить 1180 метров труб диаметром 315 миллиметров и 1730 метров - диаметром 160 мм.