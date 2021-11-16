Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 11:01

Рыбу на 360 тысяч рублей выловили браконьеры в Каневском районе Кубани

У нелегалов обнаружили более 200 особей разных видов
Светлана ОВДЕЙ
Браконьеры выловили более 200 рыб разных пород Фото из архива КП

Браконьеры выловили более 200 рыб разных пород Фото из архива КП

Более 200 рыб разных видов выловили браконьеры в Каневском районе Кубани. Нелегалов задержали на месте преступления - на берегу соединения лиманов Малый и Круглый, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В ходе обыска у рыбаков 24 и 27 лет изъяли более 200 штук. Рыбачили злоумышленники с помощью запрещенной электроудочки. Нанесенный ущерб оценен в 360 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-служба регионального МВД.