Рыбу на 360 тысяч рублей выловили браконьеры в Каневском районе Кубани

Браконьеры выловили более 200 рыб разных пород Фото из архива КП

Более 200 рыб разных видов выловили браконьеры в Каневском районе Кубани. Нелегалов задержали на месте преступления - на берегу соединения лиманов Малый и Круглый, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В ходе обыска у рыбаков 24 и 27 лет изъяли более 200 штук. Рыбачили злоумышленники с помощью запрещенной электроудочки. Нанесенный ущерб оценен в 360 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-служба регионального МВД.