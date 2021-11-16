Финансирование ремонта региональных дорог из госбюджета планируют увеличить

Финансирование региональных проектов, в том числе и ремонта дорог государственными средствами планируют увеличить. Накануне депутаты Госдумы одобрили поправки «Единой России» ко второму чтению бюджета.

Так, предложено, в частности, увеличить объем финансирования социальной и молодежной политики, программу ухода за пожилыми, здравоохранения по вопросам ВИЧ-инфицированных. Подчеркивается, что прежняя поддержка госбюджетом ремонта региональных дорог – 30 миллиардов рублей ежегодно – может возрасти до 50 миллиардов.

- Для нашего региона важна поддержка федеральными средствами в строительстве дорог и иных инфраструктурных проектах. Сейчас ведется работа над Яблоновским мостом и Дальним Западным обходом Краснодара, в разработке - модернизация участка трассы М-4 «Дон». Это важно для развития Кубани как большого транспортного узла в масштабах страны. Не стоит забывать и про благоустройство сельских территорий. Сейчас работают партпроекты «Культура малой родины» и «Детский спорт». При допфинансировании запланированные объекты введут раньше срока, - отметил секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Кубани Николай Гриценко.