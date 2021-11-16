Более 390 тысяч туристов планирует принять на новогодних праздниках Кубань

Сочи станет одним из самых востребованных курортов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 390 тысяч туристов планирует принять в новогодние праздники Краснодарский край. Закрывать зимний сезон в регионе не собираются, сообщил накануне губернатор Кубани.

Большую часть гостей ожидают в Сочи – курорт готовится принять свыше 236 тысяч человек. На втором месте – Анапа: Черноморское побережье посетят 34,2 тысячи туристов. Закрывает тройку лидеров по ожидаемому количеству гостей Геленджик – сюда прогнозируют приезд 21,4 тысячи гостей.

- Отдыхающие должны быть вакцинированы либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия: работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы заинтересованы в том, чтобы прививку сделали как можно больше людей, рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, - отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, заселиться в отели Краснодарского края можно только с предоставлением сертификата о вакцинации, в том числе и с одним компонентом вакцины, ПЦР-теста или медотвода от прививки от COVID-19. До 21 ноября в регионе продлены ковидные ограничения – на курортах посетить места общественного питания, ТРЦ и комплексы можно только с предъявлением QR-кода.