На Кубани загорелся магазин мебели

Магазин мебели горит в станице Холмской Кубани Фото: кадр из видео

ЧП случилось в станице Холмской Абинского района 16 ноября. Клубы дыма засняли проезжающие мимо водители на камеры мобильников. На кадрах видно, как пламя пожирает кирпичное здание на улице Сиреневой, в котором располагается магазин мебели.

- В 13:59 диспетчеру Абинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, пламя уже охватило 150 квадратных метров площади. Сейчас огнеборцы пытаются справиться с пожаром.

О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, выясняется.