Санитарную обрезку дубов-великанов проводят в Городском саду Краснодара. Очистить деревья запланировано в течение недели, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в парке проводят работы с четырьмя растениями – памятниками природы. На деревьях уберут сухие и старые ветви, а места спилов обработают специальным средством.

- Это самые крупные дубы, сохранившиеся в Краснодаре. Они достигают в высоту более 25 метров и около пяти метров в диаметре, некоторым уже более шести веков. Все они являются памятниками природы и охраняются законом, - сообщают в пресс-службе города.