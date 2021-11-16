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Общество16 ноября 2021 12:41

Новые светофоры устанавливают на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и им. 40-летия Победы в Краснодаре

С 16 по 18 ноября движение будут регулировать инспекторы ДПС
Светлана ОВДЕЙ
Новые светофоры устанавливают на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и им. 40-летия Победы в Краснодаре Фото: krd.ru

Новые светофоры устанавливают на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и им. 40-летия Победы в Краснодаре Фото: krd.ru

Новое светофорное оборудование устанавливают на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и им. 40-летия Победы в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- С 16 по 18 ноября движение на участке будут регулировать инспекторы ДПС. Работы выполнит ГУП Краснодарского края «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», - сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.