Новые светофоры устанавливают на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и им. 40-летия Победы в Краснодаре Фото: krd.ru

Новое светофорное оборудование устанавливают на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и им. 40-летия Победы в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- С 16 по 18 ноября движение на участке будут регулировать инспекторы ДПС. Работы выполнит ГУП Краснодарского края «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», - сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.