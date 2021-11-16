Умер Станислав Сальников – актер Театра драмы Краснодара

Актер Станислав Сальников Фото: instagram.com/dramteatrkrd/

Умер Станислав Сальников – бывший актер театра Драмы Краснодара. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщил друг артиста Валерий Блохин.

- Сегодня ночью ушел из жизни наш друг, заслуженный артист России, Станислав Гаврилович Сальников. Ковид, - говорится в публикации в соцсетях.

Станислав Сальников окончил театральное училище им. Щепкина при Малом театре, с 1990 года работал в Краснодарском театре драмы им. Горького. До этого трудился в Центральном театре Советской Армии, ТЮЗе Алма-Аты, областном театре драмы Усть-Каменогорска, в русском театре драмы г. Чебоксары. Актеру было 73 года.