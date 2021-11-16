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Общество16 ноября 2021 13:33

Останки советского солдата обнаружены в Адыгее

Установить личность бойца невозможно из-за отсутствия подписей на личных вещах
Светлана ОВДЕЙ
Останки советского солдата обнаружены в Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

Останки советского солдата обнаружены в Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

Останки советского солдата обнаружены в Адыгее. Накануне региональное отделение «Поисковое движение России» и СУ СК РФ по Республике Адыгея провели поиски в рамках проекта «Без срока давности», сообщает пресс-служба органа.

В лесу Тахтамутайского района сотрудники обнаружили останки и личные вещи солдата - каску, солдатский брючный ремень, пряжку, пуговицы с гимнастерки и шинели, ложку и стрелянные гильзы к винтовке Мосина. Из-за отсутствия подписей установить личность бойца невозможно.

- Предположительная дата гибели солдата – конец января 1943 года. Из архивных документов установлено, что 27 января 1943 года подразделения 164-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии понесли значительные потери на этом участке местности. Поисковые работы продолжаются, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея.