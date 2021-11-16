До 10 лет колонии грозит мошеннице из Сочи, укравшей у предпринимателей более чем 4,2 млн рублей

Мошенница из Сочи похитила у предпринимателей более чем 4,2 миллиона рублей Фото из архива КП

Более 4,2 миллиона рублей украла у предпринимателей мошенница из Сочи. Женщина организовала программу помощи бизнесу, обязательства которой не выполнила. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 34-летняя женщина предложила предпринимателям помощь в получении субсидий для пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Мошенница объяснила это якобы существующей госпрограммой, составила список необходимых документов, в том числе и денежной суммы. После получения денег женщина перестала отвечать на звонки. Всего от махинаций мошенницы пострадали 15 предпринимателей, у которых она украла более 4,2 миллиона рублей.

- В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.