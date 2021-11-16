"Газели" и остановку снес сильный ветер на Кубани

Две ГАЗели бушующий ветер на Кубани Фото: кадр из видео

Погода на Кубани в последние дни напоминает, что приближается зима. Так, в регионе бушует сильный ветер, от которого страдают не только жители, укутываясь в теплую одежду, но и машины с остановками.

Пример – дорога в сторону Геленджика. Здесь жертвами беспощадных порывов стали две «Газели». Ветер с легкостью опрокинул два грузовика на обочину.

А в Дивноморске удар пришелся на остановку общественного транспорта. Конструкция накренилась от сильного ветра. К счастью, людей в это время на месте не оказалось и никто не пострадал.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на трассах дежурят сотрудники ГИБДД, которые предупреждают участников движения об опасности.

- В ближайшие дни на Черноморском побережье ожидается усиление ветра. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции обращаются к вам с просьбой быть предельно внимательными нам дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства. Особое внимание необходимо при движении на открытых участках ФАД М-4 "Дон" в сторону Геленджика, на автодороге Новороссийск - Керчь. При движении в городе необходимо обращать особое внимание на проезд пешеходных переходов и мест массового скопления граждан.

Напомним, в Новороссийск вновь вернулся норд-ост. В связи с сильным ветром в городе объявлено штормовое предупреждение, а накануне заработали сирены.