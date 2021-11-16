Россия и Китай развивают сотрудничество в области дополнительного образования

В планах реализация совместных образовательных проектов для детей России и Китая и обмен педагогическим опытом.

Договор подписан в рамках 22-го заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое прошло в формате видеоконференции. Старт совместной работе России и Китая в сфере образования, отдыха и оздоровления детей дали директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус и директор Центра международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР Ма Цзяньфэй.

«Основная задача нашего образовательного союза – это объединение мирового опыта организации активного отдыха школьников в детских лагерях, включая деятельность по обучению русскому и китайскому языку, а также знакомство с культурными ценностями наших стран. Мы уже активно взаимодействуем с Центром международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР: в 2021 году при содействии Центра и Посольства КНР в «Орленке» было открыто новое образовательное пространство – Российско-Китайский центр культурных и языковых обменов, который активно действует, вовлекая детей в межкультурный диалог. Я благодарен партнерам за этот значимый шаг и уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным», – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

За лето 2021 года в Российско-Китайском центре культурных и языковых обменов в «Орленке» побывали более 2200 детей из всех регионов РФ. Ребята посещали образовательные занятия по знакомству с китайской культурой и языком, изучали китайские иероглифы, попробовали себя в каллиграфии, разбирали особенности китайской кухни и осваивали искусство оригами. Также орлята принимают участие в онлайн-встречах со сверстниками и педагогами русского языка из Китая: мероприятия посвящены дружбе между странами, традициям гостеприимства и международному культурному обмену.

«Будучи важной мерой по реализации «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией», был создан Китайско-Российский детский и молодежный центр культурного и языкового обмена между Центром международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР и Всероссийским детским центром «Орленок». Используя китайский язык как мост, Центр будет оказывать всемерную поддержку молодежи двух стран в области изучения языков, ознакомления с культурами и обретения новых друзей. В будущем стороны будут заимствовать передовой мировой опыт по созданию детских и молодежных лагерей отдыха и организовывать разнообразные мероприятия в области обучения китайскому языку и образовательного обмена с учетом потребностей и специфики молодежи», – отметил директор Центра международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР Ма Цзяньфэй.