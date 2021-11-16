«Россети Кубань» построили 40 км ЛЭП для подключения новых потребителей в сочинском энергорайоне

«Россети Кубань» построила 40 км ЛЭП для подключения новых потребителей в сочинском энергорайоне.

В 2021 году в рамках инвестиционной программы сочинские энергетики построили 41 км и реконструировали 8 км линий электропередачи, таким образом превысив годовой план в три раза. Для надежного энергоснабжения установлена 21 новая трансформаторная подстанция и реконструировано 14 трансформаторных подстанций общей мощностью 21 МВА. Введенные в эксплуатацию энергообъекты позволили присоединить к электросетям 145 новых потребителей.

– В сочинском энергорайоне ведется комплексное развитие территорий. Возводятся дома, объекты туристического, социального и коммунального секторов. С начала года компания «Россети Кубань» инвестировала более 500 млн рублей в строительство новых энергообъектов. Показатели постоянно растут, и это обусловлено ростом спроса на присоединение новых потребителей к электросетям, – отметил первый заместитель генерального директора – директор Сочинского филиала компании «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

В 2021 году новое энергооборудование позволило обеспечить электричеством 145 объектов – это садовые товарищества, индивидуальные домовладения, социальные и коммерческие учреждения.

Всего в рамках инвестиционной программы специалистами Сочинских электрических сетей введены в эксплуатацию 25 трансформаторных подстанций и более 40 километров линий электропередачи на территории Большого Сочи, еще 10 ТП и около 13 километров ЛЭП – в Туапсинском районе.

В рамках инвестиционной программы компании «Россети Кубань» продолжается работа по реконструкции трех ключевых питающих центров в Сочи – ПС «Адлер», «Кудепста» и «Пасечная». На эти цели компания планирует направить до конца 2022 г. 2,3 млрд инвестиционных средств. Реконструкция подстанций позволит увеличить их общую трансформаторную мощность на 96 МВА, улучшить качество подачи электроэнергии потребителям и минимизировать вероятность перебоев электроэнергии в период пиковых нагрузок.