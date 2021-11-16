ВТБ: авиаперевозки в России в шаге от возвращения на доковидный уровень

Рынок пассажирских авиаперевозок России полностью восстановится в 2023 году, превысив объемы доковидного 2019 года. Ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок в условиях пандемии и его дальнейшие перспективы оценили аналитики ВТБ Капитал специально к Транспортной неделе 2021.

Начав 2021 год на уровне 66% относительно 2019 года, в октябре объем авиаперевозок приблизился к уровню 98%, несмотря на низкий сезон и неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Основными драйверами восстановления стали сильный внутренний рынок, который уже выше 2019 года на 25-30%, и восстановление международного рынка, который пока ниже доковидных уровней на 35-40%, в основном благодаря возобновлению авиасообщения с курортными направлениями – такими как Турции, Кипра и Египта.

Не исключено, что объем перевозок полностью восстановится в ноябре, – благодаря росту перелетов в нерабочую неделю и увеличению числа зарубежных рейсов, но вероятнее более консервативный сценарий с постепенным снижением темпов восстановления из-за низкого сезона. По прогнозам ВТБ Капитал, по итогам 2021 года российские авиакомпании перевезут 112 млн человек, что на 13% ниже уровня 2019 года.

В 2022 году в различных сценариях объем перевозок может составить от 118 млн (на 8% ниже, чем в 2019 году) до 133 млн человек (на 4% больше), а в 2023 – 141 млн (на 11% выше уровня 2019 года). Основными драйверами должны стать развитие внутреннего рынка и отложенный спрос на международные перелеты.

Международный сегмент вернется на доковидные уровни в 2023 году, считают аналитики ВТБ Капитал. Он покажет высокие темпы восстановления, поскольку на международных направлениях существует большой отложенный спрос. Основным препятствием для его реализации сейчас остаются искусственные ограничения, вводимые странами, которые должны будут сниматься по мере взаимного признания вакцин и общего роста уровня вакцинации населения. Даже при текущих высоких ценах на билеты и не таком большом числе открытых направлений количество перевезенных пассажиров на международных линиях все равно остается значительным, всего на 35-40% ниже, чем в 2019 году.

Авиаперевозки стали одной из самых пострадавших отраслей из-за пандемии. В 2020 году трафик в России показал сильнейшее падение в современной истории – на 46% к 2019.