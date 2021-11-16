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Общество16 ноября 2021 14:31

Новую котельную открыли в Новокубанске

Объект построили вместо старой конструкции 1969 года
Светлана ОВДЕЙ
Новую котельная в Новокубанске заменила устаревшую, построенную в 1969 году Фото: пресс-служба администрации региона

Новую котельная в Новокубанске заменила устаревшую, построенную в 1969 году Фото: пресс-служба администрации региона

Новую котельную открыли в Новокубанске Краснодарского края. Объект построен вместо старой конструкции, оборудованной в 1969 году. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Открытие новой блочно-модульной котельной обеспечит отоплением и горячим водоснабжением строящееся и существующее здания школы № 23. Масштабная модернизация отрасли началась с принятия краевой программы развития топливно-энергетического комплекса, – отметил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

Напомним, в течение 5 лет в регионе обновлены 150 котельных. Модернизацию конструкций профинансировали более чем на 1 миллиард рублей.