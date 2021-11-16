Двухлетний житель Новороссийска проглотил саморез

Саморез застрял в двенадцатиперстной кишке мальчика. Фото: gorbolnica1nvrsk

Врачи новороссийской городской больницы № 1 провели сложную операцию по удалению инородного предмета из двенадцатиперстной кишки 2-летнего мальчика. Малыш ненадолго остался без присмотра взрослых и за это время успел проглотить стальной саморез. Мама малыша своевременно обратилась к врачам. Как рассказали в лечебном учреждении, опытные медики провели рентгеновское исследование, обнаружили двухсантиметровый шуруп и приняли решение о его удалении.

- С ребенком, который находился под внутривенным наркозом, работала бригада врачей: врач-эндоскопист, детский хирург и анестезиолог. Инородный предмет доставали при помощи прибора для осмотра внутренних органов – эндоскопа. Процедура прошла успешно, без осложнений, - рассказали в больнице № 1 Новороссийска.

Шуруп мог серьезно повредить внутренние органы малыша. Фото: gorbolnica1nvrsk

Как сообщили в лечебном учреждении, операция предстояла очень серьезная, любое неверное решение и ребенок мог получить серьезные повреждения внутренних органов. Саморез извлекли без хирургического вмешательства.