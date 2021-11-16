В Сочи устранена крупная авария на центральном водоводе

В Сочи устранили аварию на водоводе. Фото: mup_vodokanal_sochi

Авария, лишившая питьевой воды более 2 тысяч жителей Сочи, устранена. Жители Хостинского района Сочи 15 ноября столкнулись с проблемами водоснабжения. Как объяснили в МУП «Водоканал», причина в крупном порыве на централизованной сети. На улице Ялтинской строители проводили несогласованные с коммунальщиками геодезические работы и повредили водовод. В результате от водоснабжения оказались отрезаны более 20 улиц.

- Сотрудники строительной организации повредили магистральный водовод диаметром 500 мм. Вода под высоким давлением вырвалась на несколько метров и вызвала локальное подтопление проезжей части и пешеходных зон, - рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».

Сейчас идет наполнение системы. Подача воды в жилые дома будет возобновлена через несколько часов. Строительная организация, по вине сотрудников которой был поврежден водовод, должна будет компенсировать убытки.