В Крыловском районе благоустроили парк

В парке установили спортивный комплекс и детские горки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В селе Шевченковском Крыловского района благоустроили парк. Излюбленное место отдыха сельчан давно нуждалось в реконструкции. Как сообщили в администрации Краснодарского края, финансирование работ осуществлялось за счет нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Этот объект – четвертый за последние три года, благоустроенный по национальному проекту. В прошлом году мы открыли скверы в Новопашковском и в Новосергиевском сельских поселениях, – рассказал глава Крыловского района Виталий Демиров.

После благоустройства в сельском парке появились дорожки для спортивной ходьбы, велосипедные треки, спортивная площадка и детский городок.