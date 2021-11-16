Жители станицы Северской остались без света

В станице Северской из-за аварии нет света

Жители станицы Северской вечером 16 ноября остались без электричества. В кромешную тьму половина поселка погрузилась из-за аварии на электросетях: рухнул опорный столб. Как сообщают очевидцы, пострадал легковой автомобиль. Тяжелая бетонная опора смяла крышу легковушки. О пострадавших ничего неизвестно.

Детали происшествия уточняются, на месте работают специалисты. Сотрудники муниципальных электросетей планируют приступить к ремонтным работам, чтобы максимально быстро вернуть в дома станичников блага цивилизации.