Командные сессии управленческого состава муниципалитетов начались в Краснодарском крае

В Тимашевске прошли обучающие семинары для муниципальных чиновников. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тимашевске 16 ноября прошли первые командные сессии, в которых приняли участие муниципальные служащие. Как сообщили в администрации Краснодарского края, это цикл образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации управленческих кадров. В рамках государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» для почти 600 чиновников проведут семинары федеральные эксперты.

– Мы сегодня наблюдаем один из мировых трендов – отток населения из сел в города. Наша задача - вернуть селу привлекательность, сделать уровень жизни там ничуть не хуже, чем в городе. У жителей должна быть работа, чтобы содержать семьи, – рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Ответственность за контроль Анна Минькова возложила на муниципальные команды. Главы районов и сельских округов должны держать связь с главврачами больниц, отслеживать показатели рождаемости и смертности на вверенных территориях.

Вице-губернатор также подчеркнула, что работа органов власти на местах оценивается в том числе по их аккаунтам в социальных сетях.