Пятизвездочные отели мировых брендов появятся в Анапе

В Анапе появятся новые отели. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый в Анапе пятизвездочный отель мирового бренда откроется в 2022 году. Гостиница будет рассчитана на 345 гостей. Детали соглашения между международным гостиничным оператором и черноморским курортом рассказали в администрации Краснодарского края. В регионе уже работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд, 40 гостиниц из этого количества открыты под международными вывесками. Но, как заметили власти, туристическая инфраструктура кубанского побережья все равно нуждается в современных комплексах.

– Сегодня в регион приезжают туристы, которые много где были и привыкли к высоким стандартам. И для нас важно, чтобы взыскательные гости захотели вернуться снова. Новые гостиницы помогут удовлетворить растущие потребности в комфортном и качественном отдыхе. Они создадут конкуренцию и будут стимулом для развития туристического направления, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев

Пятизвездочная гостиница Great Eight откроется с 2022 года и станет третьим отелем бренда Mövenpick, представленным в России. К 2025 году завершится строительство гостиницы Swissotel Resort на 210 номеров. Это также будет третий отель бренда, представленный в стране и второй на побережье Черного моря.