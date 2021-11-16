Краснодарский край вошел в антирейтинг по количеству взяточников

Краснодарский край попал в антирейтинг по количеству взяточников Фото: Тимур ХАНОВ

Краснодарский край стал вторым регионом России по числу полученных взяток в текущем году. Согласно информации, опубликованной Генпрокуратурой РФ, на Кубани в 2021 году было возбуждено 236 уголовных дела по факту взяточничества. Эти показатели выше только в Москве, там было зарегистрировано 292 аналогичных преступления. Замыкает тройку лидеров Татарстан со своими 165 случаями.

Примечательно, что в Краснодарском крае за отчетный период всего 95 человек пошли под суд за дачу взятки.