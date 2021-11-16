План по вакцинации населения в Краснодарском крае выполнен на 65%

В Краснодарском крае наполовину выполнили план по вакцинации Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодарском крае медики отчитались что план вакцинации взрослого населения выполнен более, чем наполовину. Всего для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 80% жителей Кубани.

- В целом, у нас где-то 65% вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно, - уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, что в Краснодарском крае введена обязательная вакцинация от COVID-19 жителей региона старше 60 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями старше 18 лет. Сделать прививки от коронавируса обязана и работники сферы обслуживания населения.