Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о нехватке кислорода в больницах

Краснодарские больницы не испытывают дефицита в медицинском кислороде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что ковид-отделения региона якобы испытывают дефицит, связанный с поставками медицинского кислорода. Как сообщили в администрации Кубани, это не соответствует действительности.

- По поставкам кислорода в больницы Краснодарского края. Проблем с поставками не было, нет их и в данный момент, - пояснили в региональном оперштабе.

Слухи о том, что в больницы края приостановлены поставки баллонов с кислородом начали распространяться 15 ноября. Производством медицинского кислорода в Краснодарском крае занимаются четыре предприятия. По решению краевых властей, кубанские производители сократили вывоз продукции в другие регионы и сосредоточились только на поставках в местные больницы.