Для каждого микрорайона Краснодара разработают свой план развития

И.о. главы Краснодара ознакомился с проблемными точками спальных микрорайонов города. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарские спальные микрорайоны будут развиваться по индивидуальным планам, которые будут разрабатывать согласно информации о количестве проживающих там жителях. Пилотным проектом станет комплексный план развития микрорайона Гидростроителей. 16 ноября самый проблемные точки внутригородского округа объехал и. о. главы города Андрей Алексеенко.

— Проблемы этого микрорайона типичны для всех округов Краснодара. В своё время свободные территории были освоены, откровенно говоря, неудачно, поэтому сегодня нужно исправлять эти ошибки, - рассказал Андрей Алексеенко.

Микрорайон называют одним из наиболее отстающих в части социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Не хватает и социальных объектов: школ, поликлиник и детских садов. Готовность подключиться к их проектированию выразили застройщики этой части города.