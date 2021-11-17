На Кубани пройдет суд из-за бракованных кошек за 2,5 млн рублей

Дело рассмотрят в суде

Жительница Северского района пять лет назад купила себе котят породы каракет. Она отдала за них в общей сумме около 2,5 миллиона рублей. Породистых четвероногих женщина хотела разводить и продавать. Но через несколько лет узнала, что кошки бесплодны.

Расстроенная заводчица взяла договор купли-продажи, заключение эксперта и подала в суд. Владелица каракетов хочет вернуть деньги, пишет Telegram-канал Baza.

Женщина хочет потребовать от продавщицы, которая убедила, что кошки здоровы и проблем не будет, 2 млн рублей и 50 тысяч за моральный ущерб.

"КП" - Кубань" стало известно, что производство по делу временно приостановлено, назначена экспертиза.