Экстренное предупреждение по сильному ветру на Кубани продлили до конца 17 ноября

С 19 по 21 ноября возможен небольшой дождь Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае 17 ноября синоптики прогнозируют ветреную погоду. Ночью ожидаются минусовые температуры, столбики термометров опустятся до -10. Днем воздух прогреется до +9.

- В целом по краю 17 ноября будет малооблачно и без осадков. Ветер 5-10 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. На Черноморском побережье будет дуть сильнее. На участке Джубга - Магри местами порывы до 14 м/с, на участке Анапа - Геленджик ночью и утром 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, днем 12-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ночь на 17 ноября была одной из самых холодных в этом месяце. Серьезное похолодание в регион принес «злой» циклон. Такие же низкие температуры сохранятся и в ночь на 18 ноября. В выходные, 20 и 21 ноября, немного потеплеет.