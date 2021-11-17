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Общество17 ноября 2021 6:36

На Кубани в следующем году планируют сохранить турпоток на уровне около 16 млн отдыхающих

За девять месяцев этого года на курортах региона побывали 15 млн человек
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

Краснодарский край один из основных курортов страны. В этом году регион посетили 15 млн человек, в следующем планируют сохранить турпоток на этом уровне.

- Планируем, что в 2022 году на Кубань приедет не меньше отдыхающих, чем в этом году, 16 миллионов, если не больше, - цитирует губернатора края Вениамина Кондратьева ТАСС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Зимний сезон из-за коронавируса закрывать не планируют. Но все отдыхающие должны приезжать вакцинированными либо привиться в течение трех дней в крае.