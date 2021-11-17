На Кубани в следующем году планируют сохранить турпоток на уровне около 16 млн отдыхающих

Краснодарский край один из основных курортов страны. В этом году регион посетили 15 млн человек, в следующем планируют сохранить турпоток на этом уровне.

- Планируем, что в 2022 году на Кубань приедет не меньше отдыхающих, чем в этом году, 16 миллионов, если не больше, - цитирует губернатора края Вениамина Кондратьева ТАСС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Зимний сезон из-за коронавируса закрывать не планируют. Но все отдыхающие должны приезжать вакцинированными либо привиться в течение трех дней в крае.